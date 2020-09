Zerkratzt

Langenhagen (ok). Vandalen zerkratzten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Beifahrertür eines VW Touran auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma UPS am Rehkamp. Schadenshöhe: etwa 250 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.