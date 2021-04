Zerkratzt

Kaltenweide (ok). Vandalen haben zwischen Montag und Donnerstag einen VW EOS stark zerkratzt, der in der Straße Wohldamm abgestellt war. Das Auto war an der Autobahnbrücke ordnungsgemäß geparkt, ist auf der gesamten rechten Seite beschädigt worden. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.