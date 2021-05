Zerkratzt

Langenhagen. Vandalen zerkratzten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an der Ringstraße einen geparkten VW Golf mit einem spitzen Gegenstand und verursachten dadurch eine etwa 3,40 Meter lange Kratzspur auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.