Zerkratzt

Langenhagen. Vandalen zerkratzten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen ordnungsgemäß geparkten grauen BMW am Graneweg an der Fahrerseite. Die Schadenshöhe beträgt 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.