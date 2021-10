Zerkratzt

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei am Freitag in der Zeit von 5.30 und 10 Uhr an der Tempelhofer Straße eine ordnungsgemäß geparkte Mercedes-A-Klasse in schwarz, durch Zerkratzen des Oberflächenlacks auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.