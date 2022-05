Zerkratzt

Langenhagen (ok) Vandalen haben nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 12.10 und 13.10 Uhr den Öberflächenlack eines Porsche Boxter an der Erich-Ollenhauer-Straße zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.