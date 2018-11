Zersplittert

Langenhagen (ok). Ein Vandale warf nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr eine Flasche gegen eine mehrfach isolierte Scheibe eines Gebäudes an der Theodor-Heuss-Straße. Die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung splitterte über die gesamte Fläche, brach jedoch nicht. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.