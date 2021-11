Zerstochen

Langenhagen (ok). Ein Vandale zerstach nach Auskunft der Polizei zwischen Dienstag, 8.25 Uhr, und Dienstag, 8.50 Uhr, drei Reifen eines VW Golf an der Beckerwiese. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt. die Schadenhöhe wird auf 500 Euro gschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.