Zerstochen und zerkratzt

Langenhagen (ok). Vier Reifen zerstochen, Front- und Seitenscheibe zerkratzt. Vandalen haben sich nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Käthe-Kollwitz-Weg an einem VW Transporter zu schaffen gemacht. Die Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.