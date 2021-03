Zeugen gesucht

Langenhagen. Ein Zeuge fand nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 14 und 15 Uhr einen verletzten Mann, der auf dem Gehweg vor dem Haus am Pferdemarkt 32 lag.

Der Zeuge gab an, dass der Mann offensichtlich mit einem Motorrad gestürzt sei. Der verletzte Mann wurde in die MHH gebracht. Er macht bislang keine Aussagen zu dem Unfall.

Daher wird darum gebeten, dass sich der unbekannte Zeuge bei der Polizei Langenhagen (Vorgangsnummer 2021 00 293 955) für weitere Auskünfte meldet. Ebenso wird nach weiteren Zeugen gesucht, die unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können.