Zeugen gesucht

Kaltenweide. Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten, an dem ein roter VW Caddy und ein silberner Audi A 5 Sportsback beteiligt waren, kam es bereits am vergangenen Freitag gegen 14.50 Uhr auf der Weiherfeldallee zwischen der Autobahnbrücke und der Tankstelle Kiebitzkrug. Der Verkehrsunfall könnte durch andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere durch einen Ford-Fiesta-Fahrer, der unmittelbar nach dem Verkehrsunfall an den beteiligten Fahrzeugen vorbeifuhr, beobachtet worden sein. Daher wird darum gebeten, dass sich dieser Zeuge bei der Polizei in Langenhagen meldet (Vorgangsnummer 2021 00 738 865).