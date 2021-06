Zeugen werden gesucht

Godshorn. Bereits am 30. Mai zwischen 12 und 13 Uhr eine erwachsene Pedelecfahrerin (blonde kurze Haare, anthrazitfarbenes Pedelec) den Nelkenweg in Richtung

Weißer Weg. Vermutlich verriss sie in Höhe der Hausnummer 26 in Folge von Unachtsamkeit den Lenker und geriet so hinter einem geparkten Auto auf den dortigen Fußweg/die dortige Parkfläche. Hier stieß sie mit einem zweijährigen Kind aus Langenhagen zusammen, das sich hinter dem Wagen befunden hatte. Ein Kontakt zwischen der Pedelecfahrerin und den Eltern des Kindes fand statt. In Absprache mit den Eltern verließ die Pedelecfahrerin den Unfallort. Ein Personalienaustausch wurde nicht angestrebt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Kind durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen im Beinbereich erlitt. Die Pedelecfahrerin oder Zeugen, die Hinweise auf die Pedelecfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Langenhagen in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.