Zeugenaufruf für Schuhdieb

Langenhagen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in einem Schuhgeschäft im CCL zwei rote Nike- Schuhkartons samt Inhalt nd floh fußläufig. Der Täter wird wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 25 Jahre alt und auffällig schlank. Er hat ein osteuopäisches Erscheinungsbild, trug schwarze Hose und schwarze Schuhe, eine rote Bomberjacke und ein blau-rotes Basecap über kinnlangen schwarzen Haaren.