Zigaretten geklaut

Langenhagen. Einbruch in einen Getränkemarkt an der Hans-Böckler-Straße: Diebe überkletterten nach Auskunft der Polizei iin der Nacht von Montag auf Dienstag um Mitternacht einen Zaun und gelangten hierüber auf das Grundstück des betroffenen Getränkemarktes. Anschließend hebelten diese die automatische Schiebetür auf und betraten den Getränkemarkt. Hier wurden diverse Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.