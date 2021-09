Zigaretten geklaut

Langenhagen. Ein 19-jähriger georgischer Staatsangehöriger und sein Mittäter haben nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Pferdemarkt mehrere Schachteln Zigaretten im Wert von etwa 90 Euro mitgehen lassen. Auf Ansprache einer Mitarbeiterin flüchtete der Mittäter und der 19-jährige wurde bis zum Eintref-fen der Polizei festgehalten.