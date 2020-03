Zigaretten gestohlen

Krähenwinkel. Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei zwischen Donnerstag und Sonnabend die Holztür zu einer Gartenlaube in der Gartenkolonie „Sonneneck“ in Krähenwinkel am Schwarzen Weg auf und entwendeten Zigaretten im Wert von 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.