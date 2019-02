Zigarettenrauch

Engelbostel. Die Ortswehren Engelbostel und Schulenburg wurden am Montag gegen 14 Uhr zum AirCargoTerminal in der Heinz-Peter-Pieper-Straße wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Der eingesetzte AGT-Trupp lokalisierte den ausgelösten Melder in der Fahrertoilette der Spedition. Zigarettenrauch löste diesen aus. Nach Belüftungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt, und alle Kräfte rückten wieder ein.