Zirkus in Kaltenweide

Kaltenweide (ok). Hereinspaziert: Der Circus Ricardo in Kaltenweide lädt für seine Vorstellungen auf cem Zelllerieplatz in Kaltenweide von Donnerstag, 28. Februar, bis Sonntag, 3. März, ein. Täglich um 16 Uhr, am Sonntag bereits um 14 Uhr. Freitag ist Familientag, das heißt auf allen Plätzen kosten die Tickets acht Euro.