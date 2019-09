Zirkus kommt

Kaltenweide (ok). Noch diesen Sonntag, 15. September, um 14 Uhr sowie am Freitag, 20. September, um 16 Uhr sowie am Sonnabend, 21., um 16 Uhr und Sonntag, 22., auch um 14 Uhr. gastiert der Circus Minimum in Kaltenweide. Wo? Auf dem Festplatz an der Zellerie