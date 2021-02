Zoom-Kaffee

Langenhagen. Was ist „Zoom-Kaffee“? Ein geselliger Austausch bei selbstgebrühtem Kaffee oder Tee – und wer mag gerne auch mit Kuchen oder Keksen, online über die Plattform „Zoom“. Gemütlich im eigenen Wohnzimmer oder der Küche sitzen und über PC, Laptop, I-Pad oder Smartphone die tolle Möglichkeit nutzen, online mit Menschen zu plauschen, die man schon lange nicht mehr getroffen hat.

Das ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig – aber einfach mal ausprobieren!

Das erste Mal trifft sich die virtuelle Kaffeerunde am Montag, 8. Februar, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr und dann immer montags um die gleiche Zeit.

Wer daran teilnehmen möchte oder im Vorfeld Fragen dazu hat, wendet sich bitte bei win an Anna-Marie Eichhorn unter der Telefonnummer (0511) 12 26 17 13 oder schickt eine Mail an „eichhorn@win-e-v.de“. Der Zugangslink für den Kaffeenachmittag wird dann zugesendet. Herzlich willkommen sind Kaffee-Tanten und Onkels, Teekenner und Kuchenliebhaberinnen und alle, die einen guten Kaffee-Klatsch zu schätzen wissen!