Zu spät gesehen

Langenhagen. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf bemerkte am Mittwoch gegen 10.15 Uhr an der Erich-Ollenhauer-Straße/Hindenburgstraße die vor ihm an einer Ampel wartende 33-jährige BMW-Fahrerin zu spät, sodass er auffuhr. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt wird. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des BMW leicht verletzt, sodass sie vor Ort durch einen herbeigerufenen Rettungswagen erstbehandelt wurde.