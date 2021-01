Zu viel Promille

Langenhagen (ok). Blau hinterm Steuer: Bei drei Verkehrskontrollen sind Autofahrer am Wochenende erwischt worden, die zu viel "getankt" hatten. Den höchsten Wert mit 1,4 Promille hatte nach Auskunft der Polizei ein 28-jähriger Mann aus Hannover, der am Freitag gegen 17.15 Uhr in seinem BMW auf der Wagenzeller Straße angehalten worden ist. Knapp dahinter mit 1,36 lag ein 21-jähriger Audifahrer aus Bad Fallingbostel am Sonnabendabend gegen 23.30 Uhr auf der Walsroder Straße. Mit 0,7 Promille wurde ein 49-jähriger Langenhagener in seinem Seat am Freitag gegen 21.30 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße erwischt.