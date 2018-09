Zünftig wird's

Krähenwinkel (ok). Zünftig geht es am Sonnabend, 22. September, im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel zu. Oktoberfest ist angesagt. Es warten bayrischge Spezialitäten und Bier vom Fass. Um 18 Uhr geht es los, die "Guggis" aus Stadl Paura spielen zum Tanz auf. Es gibt eine Tombola; der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro. Kartenvorverkauf im Dorffgemeinschaftshaus oder auf dem Hof Schmidt-Nordmeier.