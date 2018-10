Zufahrt wird fertiggestellt

Einschränkungen auf Niederrader Allee am 8. und 9. Oktober

Langenhagen. Auf der Niederrader Allee kann es am Montag, 8., und Dienstag, 9. Oktober, zu Einschränkungen kommenUm eventuelle Beeinträchtigungen für den gymnasialen Unterrichtsbetrieb auszuschließen, lässt die Stadt Langenhagen während der Herbstferien die Zufahrt zum Schulcampus Stadtpark fertigstellen. Die beauftragte Firma beginnt mit den Arbeiten im Bereich der Niederrader Allee am kommenden Montag, 8. Oktober. Sie sollen bereits tags darauf am 9. Oktober abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum kann es zu geringfügigen Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer im Bereich Niederrader Allee und Am Schulzentrum kommen.Auf der Überfahrt wird zunächst der Asphalt zurückgebaut und dort anschließend Betonsteinpflaster verlegt. Der Anschluss zwischen der Straße Am Schulzentrum bis zur Niederrader Allee wird zudem mit Asphalt wiederhergestellt.