Zugang verschafft

Langenhagen. Ein Dieb brach nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Schumacher-Allee auf und verschaffte sich dadurch Zugang zur Wohnung. Entwendet wurden Bargeld und ein Rasierapperat. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.