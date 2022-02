Zugeschlagen

Langenhagen (ok). Er stand nach Auskunft der Polizei ungesichert, aber verschlossen in der Eingangshalle des Hotels an der Ecke Walsroder Straße/Konrad-Adenauer-Straße. Der Dieb schlug zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Montag, 17 Uhr, zu und ließ diverse Schlüssel, Bargeld, Speichermedien und ein Mobiltelefon mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.