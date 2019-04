Zukunft der IWK

Kaltenweide (ok). Der Abend soll auch dazu genutzt werden, um über die Zukunft der Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide (IWK) zu diskutieren. Die IWK trifft sich am Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr beim Schützenverein Kaltenweide an der Zellerie. Es soll mit dem Luftgewehr geschossen und anschließend zu Abend gegessen werden. Wie immer sind auch Nicht-Mitglieder und frische Ideen willkommen.