Zukunftskonferenzen

Schulenburg (ok). Welche Probleme beschäftigen die Bürger im Westen Langenhagens? Welche Fragen und Anregungen haben die Schulenburger? Das möchte die SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori bei ihrer nächsten Online-Zukunftskonferenz wissen. Termin ist am nächsten Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr.Mit Krähenwinkel geht es einen Tag später am Freitag, 23. April, um 19 Uhr weiter. Anmeldungen bitte unter kontakt@afragamoori.de oder unter (0151) 40 32 56 44.