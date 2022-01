Zum Bersten gebracht

Langenhagen (ok). Mit einem Schraubendreher brachte der 72-Jährige nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 15 Uhr an der Veilchenstraße die Beifahrertür eines Autos mit einem Schraubendreher zum Bersten. Er klaute einen Rucksack vom Beifahrersitz, wurde dabei aber von Polizeibeamten beobachtet und vor Ort festgenommen.