Zum ersten Mal

Engelbostel (ok). Premiere in Engelbostel: Mit dem Thema „Rechte und Pflichten“ startete zum ersten Mal die sechswöchige Truppmannausbildung in Engelbostel. 24 Teilnehmer aus dem gesamten Stadtgebiet waren gekommen, in Zukunft soll die Grundausbildugn für den aktiven Feuerwehrdienst dort immer stattfinden. Für die praktische Ausbildung wird das Gelände beider Ortswehren genutzt.