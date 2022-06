Zum Turmaufstieg

Langenhagen. Mitglieder und Radinteressierte lädt der ADFC Langenhagen zu einer 22-Kilometer-Radtour zur Waldstation in der Eilenriede ein: Dort kann auch der 36 Meter hohe Turm bestiegen werden, der einen herrlichen Überblick bietet: Eintritt: ein Euro. Anschließend geht's noch in den Biergarten. Abfahrt ist am Mittwoch, 15. Juni, um 14 Uhr im Innenhof des Rathauses, mit verkehrssicheren Fahrrädern natürlich.