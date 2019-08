Zumba-Kurs mit Fenja

Langenhagen. Die anhaltende Hitze hat die Motivation auf regelmäßiges Sport treiben gebremst und nun wird es endlich Zeit, wieder fit durchzustarten? Sparta Langenhagen bietet den idealen Ausgleich zum stressigen Alltag, bei dem ganz nebenbei auch noch jede Menge Kalorien verbrannt werden. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, ist beim dynamischen und effektiven Zumba-Fitnesstraining mit Instructorin Fenja Barlsen bei Sparta Langenhagen genau an der richtigen Adresse. Termin ist immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr zwischen dem 21. August und dem 2. Oktober, also sieben Mal, in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3 . Die Kursgebühr beträgt 34 Euro. Zu einer unverbindlichen Schnupperstunde sind Jugendliche und Erwachsene jeden Mittwoch, zur selben Zeit herzlich eingeladen. Weitere Informationen gibt es bei Nina Brodersen unter (0176) 95 56 14 12 oder zumba.sparta@web.de.