Zumba-Party in Langenhagen

Langenhagen. Am Sonnabend, 17. November, haben Interessierte wieder einmal die Chance die Hüften ordentlich zu schwingen. In der Tanzschule Gräper, Marktplatz 5 in Langenhagen bringen die Zumba-Instructoren Isabel, Janice, Fenja, Ylva und Roma die Teilnehmer von 15 bis 17 Uhr ordentlich zum Schwitzen. Einlass ist um 14.30 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Vorverkauf: 17 Euro, Abendkasse (falls Karten übrig bleiben) 20 Euro. Karten und weitere Fragen werden unter isabelkutsche@gmail.com oder Telefon (01 60) 6 78 77 14 beantwortet.