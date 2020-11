Zusätzlicher Parkraum

Langenhagen (ok). Die Stadtverwaltung plant ein Geschäftshaus auf dem Handelshof. André Beckmann von der Firmengruppe Dude, die für das Bestandscenter zuständig ist, befürchtet, dass die Ostseite des CCL vom Verkehr abgeschnitten sei. In einem Gespräch haben Stadtbaurat Carsten Hettwer, Wirtschaftsförderer Jens Monsen und er nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Und sind erst einmal zu folgendem Ergebnis gekommen. Auf der südlichen Seite des CCL beim Beginn der Schützenstraße an der Bothfelder Straße werden zwei Lieferparkplätze für Apotheke und Krankentransporte gebaut. Außerdem soll es temporär eine Zufahrtsmöglichkeit über den Handelshof geben.