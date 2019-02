Zusammenstoß

Langenhagen. Ein 69-jähriger Autofahrer übersah nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr an der Vinnhorster Straße beim Abbiegen den vorfahrtberechtigten und in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.