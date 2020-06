Zusammenstoß

Langehagen. Gegen 9:23 Uhr fuhr eine 41-jährige Neu-Wulmstorferin am Dienstag mit ihrem schwarzen VW Golf auf der Wagenzeller Straße in Richtung Kaltenweide. Zeitgleich fuhr eine 46-jährige Wedemarkerin mit ihrem silbergrauen Suzuki Vitara auf dem Rehkamp in Richtung Wagenzeller Straße. Im Kreuzungsbereich Wagenzeller Straße/Rehkamp kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Ferner entstand leichter Sachschaden an beiden Wagen Es werden Zeugen des Unfallgeschehens gesucht. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.