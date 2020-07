Zusammenstoß

Langenhagen. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen BMW übersah beim Abbiegen am Sonnabend gegen 9.35 Uhr von der Niederrader Allee in die Theodor-Heuss-Straße den von links kommenden 56-jährigen Radfahrer, der die Theodor-Heuss-Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischenden beiden Verkehrsteilnehmern. Der Radfahrer konnte sich abfangen und so einen Sturz verhindern. In Folge des Zusammenstoßeszog er sich eine leichte Prellung am linken Schienbein zu, das Fahrrad wurde nicht beschädigt. Am vorderen Stoßfänger des BMW blieben Kratzer im Lack durch das Touchieren des Fahrrades zurück. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.