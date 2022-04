Zusammenstoß

Godshorn (ok). Ein 32-jähriger Autofahrer aus Seelze wollte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 8 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Münchner Straße nach links in einen Einfahrt fahren und übersah dabei eine 24-jährige Langenhagenerin in ihrem Renault Clio. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Die Langenhagenerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit; die Schadenshöhe beträgt 6.000 Euro.