Zuschüsse

Godshorn (ok). Zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr trifft sich der Ortsrat Godshorn am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag auf Betriebskostenförderung einer Kinderkrippengruppe der Elterninitiative KitaZirkel sowie auf einen Investitionskostenzuschuss. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.