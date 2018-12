Zuschüsse

Langenhagen (ok). Zuschüsse über Zuschüsse: In der letzten Ratssitzung des Jahres steht der Haushalt auf der Tagesordnung. Los geht es am Montag, 17. Dezember, um 18.30 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.