Zuschüsse

Langenhagen (ok). GLIEM, Fahrkultour, Jazzmatineen, Abenteuerland – um Zuschüsse geht es in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die am nächsten Montag, 4. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal beginnt. Weitere Themen sind unter anderem die Feuerwehren in Kaltenweide und Krähenwinkel sowie die Unterhaltsreinigung in den Schulen und Durchgangsverkehre. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohnerinnen und Einwohner wie immer Fragen stellen.