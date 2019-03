Zuschüsse für DLRG

Langenhagen (ok). Mehr Geld für die Lebensretter: Die DLRG-Ortsgruppe Langenhagen erhält in diesem Jahr einen Zuchuss von rund 10.550 Euro statt 2.550 Euro. Für die Kollegen in Krähenwinkel erhöht sich der Zuschuss um 600 Euro auf 7.300 Euro jährlich.