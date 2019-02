Zuschüsse im Rat der Stadt

Langenhagen (ok). Zuschussanträge stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung, die am Montag, 4. März, ab 18 Uhr im Ratssaal stattfindet. Diskutiert wird über den MTV Engelbostel-Schulenburg, die DLRG-Ortsgruppe Krähenwinkel und auch den Kunstverein. Das Raumprogramm der IGS Langenhagen steht genauso auf der Tagesordnung wie die Sporthalle in Engelbostel und die Unterhaltsreinigung in Schulen. Und auch die Stärkung demokratischen Denkens ist ein Thema. Die Ratsmitglieder debattieren über Betriebskostenförderungen für Einrichtungen in Godshorn und in der Kernstadt. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung haben die Einwohner Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen.