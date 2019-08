Zwei aktuelle Haftbefehle

Langenhagen. AmSonntag wurde ein 22-jähriger Deutscher bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Dubrovnik durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Gegen den Betroffenen bestanden gleich zwei aktuelle Haftbefehle.

2018 wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro oder

ersatzweise 80 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt, beglich er die

offene Rechnung mit den Justizbehörden nicht und entzog sich im

weiteren Verlauf der Strafvollstreckung. Weiterhin bestehen weitere

gerichtliche Forderungen über 400 Euro zur Einziehung/Verfall aus der

Straftat sowie 109,71 Euro Kosten. Ferner existierte ein weiterer Haftbefehl nach begangener

Ordnungswidrigkeit. Die Geldbuße in Höhe von nur 15 Euro und

entsprechende gerichtliche Kosten in Höhe von 36 Euro beglich er

ebenfalls nicht und missachtete auch die Ladung zur zweitägigen

Erzwingungshaft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die

Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zum fälligen Haftantritt.