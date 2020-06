Zwei Fahrradstraßen

Godshorn (ok). Es sind die Streckenabschnitte in der Straße „Am Moore“ zwischen Hauptstraße und Weißer Weg sowie „Am Kielenkamp“ zwischen „Am Moore“ und Kohlweg. Sie sollen auf Antrag der CDU im Godshorner Ortsrat zu Fahrradstraßen umgewidmet werden. Ziel: Autoverkehr reduzieren, Fahrradverkehr stärken. Gerade vor dem Hintergrund, dass an der Kreuzung „Am Moore“/Hauptstraße eine große Kita gebaut wird, und Investor Martin Weiß auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibades eine Multi-Sportanlage plant. Der Autoverkehr soll dann nicht durch den Ort gehen. Der Godshorner Ortsrat hat das Vorhaben abgesegnet.