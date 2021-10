Zwei Heimspiele

Langenhagen/Wedemark (ok). Nach dem gestrigen Derby bei den Hannover Indians (Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt) stehen für das Eishockey-Oberligateam der Hannover Scorpions zwei Heimspiele in Folge in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena auf dem Programm. Gegen die EG Diez-Limburg geht es am Sonntag, 17. Oktober, ab 19 Uhr. Und am Freitag, 22. Oktober, erwarten die Scorpions um 20 Uhr die EXA Icefighters Leipzig. Beide Spiele sind auch auf www.sprade.tv zu sehen.