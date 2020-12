Zwei Konzerte fallen aus

Godshorn (ok). Die Verantwortlichen des Kulturringes Godshorn hatten bis zuletzt gehofft, aber das Weihnachtsgastspiel der Lucky Leles am Freitag, 4. Dezember, und das Weihnachtskonzert der Tenöre4you am Freitag, 11. Dezember, in der Godshorner Kirche muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen.