Zwei Langenhagener Projekte unterstützt

Förderprogramme 2022 bis 2024 für Kunst- und Kulturvorhaben

Region. Abgesagte Konzerte, halbvolle Theater und Chorproben nur online – Kultur hat es in Pandemiezeiten nicht leicht. Umso wichtiger ist eine verlässliche Unterstützung für Einrichtungen, Vorhaben und Projekte, die das kulturelle Leben prägen und mit Inhalten füllen. Die Region Hannover fördert in diesem Jahr und den kommenden Jahren zahlreiche Kunst- und Kulturvorhaben von Projektträgern und Vereinen in den regionsangehörigen Kommunen. In Summe sind dafür knapp zwei Millionen Euro im Fördertopf, zum Teil aus regionseigenen Mitteln, zum Teil aus Mitteln des Landes Niedersachsen. In Langenhagen werden konkret der "Choir under Fire" mit 5.000 Euro für Stimmbildung, Selbstpräsentation und Investition gefördert, darüber hinaus die Konzerte der Martinskirche im Rahmen der Nordstadt-Kozerte mit 6.000 Euro.