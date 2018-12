Zwei oder drei Felder?

Engelbostel/Schulenburg (ok). Eine neue Sporthalle in Engelbostel soll kommen. Dafür hat der Ortsrat Schulenburg in seiner jüngsten Sitzung plädiert. Friedhelm Grote (SPD) ist im Grundsatz auch dafür, fordert aus Fairnessgründen aber, dass sich der MTV Engelbostel-Schulenburg im Fall einer Dreifeldhalle an den Kosten beteiigt. Deshalb hat er sich der Stimme enthalten. Das hat er im Grundsatz aber wohl auch vor. Der Vorschlag lautet eine Drittelfinanzierung für das eine Drittel. Eine Zwei-Feld-Sporthalle wird von allen akzeptiert.