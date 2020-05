Zwei Pizzen als Beute

Langenhagen (ok). Drei Jugendliche entwendeten nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 23.10 Uhr an der Rathenaustraße, Höhe Hausnummer 45, aus einem unverschlossenen Kofferraum eines Pizzabringdienstes eine Transportboxmit Pizza. Die Beute: eine Hawaii- und eine Margheritapizza im Gesamtwert von 13,19 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.